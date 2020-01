Anastasiya Avilova (31) kann jetzt ohne Sorgen ins Dschungelcamp fahren! Wenige Tage vor ihrer Abreise nach Australien ließ die Temptation Island-Verführerin diese Bombe platzen: Sie spielte früher einmal in einem Softporno mit. Jemand hatte versucht, sie mit dieser Info zu erpressen. Anastasiya kam dem Erpresser allerdings zuvor und ging mit ihrer Vergangenheit selbst an die Öffentlichkeit. Im Promiflash-Interview verrät sie, warum sie sich ausgerechnet jetzt dazu entschieden hat, diese Story öffentlich zu machen.

Die negativen Schlagzeilen über die 31-Jährige dürften eigentlich ein denkbar schlechter Start ins Dschungelcamp sein – oder etwa nicht? Gegenüber Promiflash erklärte Anastasiya allerdings, dass sie jetzt viel beruhigter nach Australien reisen könne. "Ich kann das ja nicht beobachten, was passiert. Was die Zeitungen schreiben, was überhaupt in Deutschland so passiert und dann hätte ich die ganze Zeit darüber nachgedacht. Ist das jetzt schon in der Presse, steht das jetzt schon in den Schlagzeilen, dass ich ein Pornostar bin oder so. Das ist sehr unangenehm alles und ich hätte da einfach nicht ruhig schlafen können."

Diese Last habe sie sich nehmen wollen und sei daher selbst mit ihrer Pornovergangenheit an die Presse gegangen. So könne sie sich jetzt voll und ganz auf ihr Dschungelabenteuer konzentrieren.

Promiflash Anastasiya Avilova am Frankfurter Flughafen, Januar 2020

TVNOW / Arya Shirazi Anastasiya Avilova, Dschungelcamperin 2020

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

