Dieses Fan-Erlebnis ist Pietro Lombardi (27) bis heute in Erinnerung geblieben! 2011 sang der "Nur ein Tanz"-Interpret sich in die Herzen der DSDS-Zuschauer und gewann die Castingshow. Pie weiß, wem er seinen Erfolg zu verdanken hat, deshalb pflegt er bis heute eine enge Bindung zu seinen Supportern. Doch bei Autogrammstunden erlebte der Musiker auch schon so manch ulkigen Moment: Er bekam einst von einem weiblichen Fan ein eindeutiges Angebot!

In der RTL-Doku Absolut Pietro Lombardi erinnerte Pietro sich nun an ein besonders schlüpfriges Fan-Geschenk zurück, das er persönlich überreicht bekommen hatte: "Da war eine erwachsene Frau. Die hat mir einen Brief gegeben, auf dem 'Öffnen!' stand." Der Musiker befolgte die Aufforderung und öffnete den Umschlag vor den Augen der Frau. Doch was der 27-Jährige darin vorfand, ließ ihm die Schamesröte ins Gesicht steigen: "Da war ein Kondom drin und auf dem Zettel stand 'Hast du Bock?'"

Ob Pietro auf dieses Angebot einging? Offenbar nicht! "Ich war schockiert! Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist", erinnerte er sich zurück. Hättet ihr gedacht, dass Pietro so versaute Geschenke von seinen Fans bekommt? Stimmt ab!

WENN Sänger Pietro Lombardi

Actionpress/ Revierfoto Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

