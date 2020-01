Was ist nur los bei Oggy Batar und Stefanie Gebhardt? Bei Bachelor in Paradise lernten sich die beiden kennen – und zumindest der YouTuber war direkt hin und weg. Nach der Kuppelshow wollten sie sich dann weiter kennenlernen. Und zuletzt standen alle Zeichen auf Happy End. Die zwei haben sogar Silvester zusammen gefeiert. Doch nun sieht es ganz so aus, als hätte es sich ausgeturtelt.

Tatsächlich zeigte sich die einstige Bachelor-Kandidatin in den vergangenen Tagen höchstemotional auf Social Media, vergoss in ihrer Instagram-Story sogar ein paar Tränchen. Steckt etwa ein Streit mit Oggy dahinter? Die 32-Jährige folgt dem "Parken"-Interpreten nicht mehr. Die gemeinsamen Pärchenfotos hat sie bisher zwar nicht gelöscht, die Fans machen sich aber trotzdem Sorgen: "Ist es mit Oggy vorbei?", kommentiert eine Userin unter Steffis letztem Post.

Am Sonntag teilte das TV-Gesicht kryptische Zeilen auf seinem Account: "Wenn dein Herz für eine Sache aufgeht, dann ist es deine Chance, dich selbst zu erfüllen und etwas Großartiges zu erschaffen. Mach es für dich, für niemand anderen." Was meint ihr: Ist es zwischen Oggy und Steffi echt aus und vorbei? Stimmt ab!

TVNOW Oggy Batar, "Die Bachelorette"-Kandidat 2019

TVNOW Oggy Batar und Stefanie Gebhardt bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / stefaniegebhardt_ Stefanie Gebhardt, Reality-TV-Star

