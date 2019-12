Zwischen Stefanie Gebhardt und Oggy Batar scheint es richtig ernst zu werden! In der großen Finalshow von Bachelor in Paradise hatten die beiden Kuppelshow-Teilnehmer am Dienstag erklärt: Sie sind auf dem besten Weg zu einer festen Beziehung. Der Muskelprotz berichtete weiter stolz, er habe für die Brünette sogar schon einen Song geschrieben – und wie Oggy seinen Fans nun zudem offenbarte, spielt Steffi in dem dazugehörigen Musikvideo die Hauptrolle!

Via Instagram teilte der Kampfsportler kurz nach dem Finale erste Eindrücke seines Lieds "Parken". Zwar hört man im Hintergrund des Clips nur einen eingängigen Beat ohne Text – der absolute Blickfang ist aber ganz klar Oggys Liebste: Ob in heißer Latex-Leggins, beim romantischen Date oder mit coolen Tanz-Moves – Steffi macht an der Seite des Hobby-Rappers eine Bomben-Figur!

Über die prominente Besetzung in seinem Video ist Oggy ziemlich happy: "Das Märchen geht weiter. Eine wahre Liebesgeschichte!", betitelte der Bartträger den Ausschnitt im Netz – und deutete damit an: Bei ihm sind schon die ganz großen Gefühle vorhanden! Freut ihr euch schon auf den Song? Stimmt unten ab.

Instagram / stefaniegebhardt_ Oggy Batar und Stefanie Gebhardt bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Instagram / stefaniegebhardt_ Stefanie Gebhardt, Reality-TV-Star

Anzeige

TVNOW Oggy bei "Bachelor in Paradise" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de