Andreas Ongemach (28) ist alles andere als angetan von Oggy Batars neuem Look! Der Sporttherapeut konnte Gerda Lewis (27) bei Die Bachelorette nicht von seinem Vollbart überzeugen. Nach längerer Überlegung entschied er sich daher, sein geliebtes Kinnhaar ein wenig zu stutzen. Trotzdem konnte der YouTuber bei der Rosenlady nicht landen. Dennoch scheint er Ende des vergangenen Jahres Gefallen an dem neuen Look gefunden zu haben und präsentiert sich seitdem auf Social Media mit einem gepflegten Dreitagebart. Kumpel Andreas lässt allerdings kein gutes Haar an Oggys neuem Aussehen!

Im Interview mit Promiflash offenbart der Ex-Kuppelshow-Kandidat, dass es keine gute Entscheidung des "Parken"-Interpreten gewesen sei, sich von seinem langen Bart zu trennen. "Ich hab ihm schon bei Gerda gesagt, der soll die Scheiße lassen", verrät er. Doch das ist noch längst nicht alles. "Jetzt sieht er aus wie das Kind von Brandt Zwieback", lästert der 27-Jährige scherzhaft weiter.

Dafür zeigen sich Oggys Fans mehr als begeistert von seinem fast bartlosen Gesicht. Auf Instagram kommentierte ein Follower einen seiner Beitrage mit: "Du siehst viel besser aus ohne den langen Bart!" Hättet ihr gedacht, dass dem Muskelmann sein neuer Look so sehr gefällt, dass er ihn vorerst beibehält? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / oggy.baam Oggy Batar, Ex-Bachelorette-Teilnehmer

Instagram / oggy.baam Oggy Batar zusammen mit seinem Kumpel Andreas Ongemach

Instagram / oggy.baam Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat Oggy Batar

