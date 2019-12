Bachelor in Paradise ist vorbei, doch für Stefanie Gebhardt und Oggy Batar scheint die gemeinsame Reise weiterzugehen. Die beiden hatten sich in der Kuppelshow kennengelernt und im großen Finale gestanden, Gefühle füreinander entwickelt zu haben. Ob die beiden offiziell ein Paar sind, verrieten sie bisher noch nicht. Ein erstes verliebtes Posting von Steffi heizt die Spekulationen um eine Beziehung nun allerdings weiter an!

Auf Instagram bedankt sich Stefanie für die tolle Zeit im Paradies, sie richtet sich in ihrem Beitrag speziell an Turtelpartner Oggy: "Ein Mann, den ich jetzt schon sehr lange abseits von all den Kameras und dem Paradies-Feeling date und der es durch seine herzliche, ehrliche und verrückte Art geschafft hat, mein Herz zu erobern." Die Message ist eindeutig: Die ehemalige Buhlerin um Ex-Rosenkavalier Daniel Völz (34) scheint sich in Oggy verguckt zu haben.

"Ich bin unendlich dankbar, den Gorilla an meiner Seite zu haben", freut sich Steffi. Ihr Date-Partner kommentiert den Post mit den Worten "Bin immer für dich da." Ihre Antwort: "Ich weiß, Babe." Glaubt ihr, Oggy und Steffi sind nun offiziell zusammen? Stimmt in der Umfrage ab!

