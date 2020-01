Harte Vorwürfe gegen den Ex! Bei Bachelor in Paradise waren sich Oggy Batar und Stefanie Gebhardt zwar nur zaghaft nähergekommen, doch kurz nach der Show plauderten sie aus, dass zwischen ihnen mehr als Freundschaft entstanden sei. Wenig später sind dunkle Wolken am Liebeshimmel aufgezogen und die beiden wollen zukünftig getrennte Wege gehen. Während Steffi mit der Beziehung offenbar abgeschlossen hat, soll der Fitness-Fan das anders sehen: Die Unternehmerin wirft Oggy jetzt Psychoterror vor.

"Ich habe Angst, vor die Tür zu gehen. Ich habe Angst, dass er mir auflauert, was er schon getan hat. Ich bin einfach körperlich und psychisch fertig", sagt Steffi im Interview mit RTL. Angeblich akzeptiere der Bartträger nicht, dass es keine gemeinsame Zukunft gebe. Oggy bombardiere sie deshalb mit Nachrichten, warte nachts vor ihrem Haus und werfe ihr wüste Beschimpfungen an den Kopf. Steffi betont, am Ende ihrer Kräfte angekommen und schon mehrmals wegen der Belastung zusammengebrochen zu sein.

Und Oggy? Seine Version der Geschichte klingt ganz anders. "Die Steffi ist die Letzte, die vor mir Angst haben müsste. Ich bin derjenige, der immer hinter ihr steht, egal, was ist. Ich bin der letzte Mensch, der mit fast 30 Jahren irgendeinem anderen auflauert", meint er von den Anschuldigungen schockiert. Er habe noch immer Gefühle für die Ex-Bachelor-Kandidatin und würde ihr niemals etwas antun. Noch vor wenigen Wochen habe er sogar übers Heiraten nachgedacht.

Instagram / stefaniegebhardt "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Stefanie Gebhardt

Instagram / stefaniegebhardt TV-Bekanntheit Stefanie Gebhardt

Instagram / oggy.baam Ex-Bachelorette-Teilnehmer Oggy Batar

