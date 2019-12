Die TV-Beziehungsschmieden können auf ein Jahr voller Schmetterlinge im Bauch bei ihren Protagonisten zurückblicken! Ob auf RTL, TVNOW oder Sat.1: Überall wurde gekuppelt, was das Zeug hält. Nicht nur Bachelor und Bachelorette suchen jedes Jahr aufs Neue ihre große Liebe vor laufender Kamera, auch einsame Bauernherzen und homosexuelle Traumprinzen werden im Fernsehen unter die Haube gebracht. Bei Hochzeit auf den ersten Blick wagen die Singles sogar direkt den Gang vor den Altar. Promiflash fasst noch einmal zusammen, wie erfolgreich 2019 für die Flirtformate war: In fast allen Shows haben sich glückliche Paare gefunden.

Der Bachelor

Zu Beginn des Fernsehjahres turtelten Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange (26) über die Bildschirme. Der Rosenverteiler übergab seine letzte Schnittblume an seine Herzensdame – und auch nach den Dreharbeiten gehen die beiden noch immer gemeinsam durchs Leben. Als einziges Bachelor-Paar scheinen die zwei noch immer verliebt wie am ersten Tag und teilen ihr Glück regelmäßig mit den Fans.

Bachelor in Paradise

Bei gleich vier Paradies-Duos hat es in der zweiten Staffel der Resteshow für Datingformate gefunkt. Christina Graß (31) und Marco Cerullo (31) stecken bereits in den Planungen für die erste gemeinsame Wohnung und auch Carina Spack und Serkan Yavuz (26) haben sich öffentlich ihre Liebe gestanden. Während Andreas Ongemach (28) und Ernestine Palmert sich nur langsam annähern, konnten Oggy Batar und Stefanie Gebhardt in der Wiedersehensfolge kaum die Finger voneinander lassen.

Bauer sucht Frau

Als Amor der Landwirte hat Inka Bause (51) auch in diesem Jahr ganze Arbeit geleistet – und fünf ihrer Single-Männer an die Frau gebracht. Nach schwierigem Anlauf hat Bauer Jürgen sein Glück in Corinne gefunden, Bauer Burkhard geht weiterhin mit Tanja durchs Leben und auch Thomas und Bianca freuen sich über Schmetterlinge im Bauch. Für Bauer Kai schien es vorerst kein Happy End zu geben, doch beim finalen Scheunenfest ist schließlich zu Thomas' Ex-Kandidatin Lena doch noch der Funke übergesprungen. Henry und Sabine teilen nicht nur ihre Liebe zu den flauschigen Alpakas, sondern möchten auch ihrer Beziehung eine echte Chance geben.

Hochzeit auf den ersten Blick

Dieses Liebesexperiment hat nicht nur einmal Erfolg bewiesen. Bei der Sat.1-Hochzeitssendung haben sich vier Paare gebildet. Cindy (31) und Alex sowie Serkan und Samantha wollen sich schon bald bei einer zweiten Zeremonie das Jawort geben und auch Melissa und Philipp und David und Nicole denken über eine Scheidung gar nicht erst nach. Wie glücklich sie miteinander sind, haben Melissa und Philipp zuletzt auch gegenüber Promiflash betont: "Uns geht es wirklich sehr gut! Die Erfahrungen haben uns zusammengeschweißt und wir genießen jetzt jede freie Minute zusammen!"

Prince Charming

Als letztes Kuppelformat ging mit "Prince Charming" die erste TV-Liebessuche für homosexuelle Männer an den Start. Krawattenverteiler Nicolas Puschmann entschied sich letztlich für Podcast-Star Lars Tönsfeuerborn. Bereits zurück im Alltagsleben genießen die zwei immer noch ihr Beziehungsglück. Weil das Versteckspiel nach dem großen Finale endlich ein Ende hatte, witzelte Nicolas kürzlich im Gespräch mit Promiflash: "Ich freue mich, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen, jetzt kann Lars dabei helfen, die Einkäufe nach Hause zu tragen."

Paradise Hotel

Obwohl die feuchtfröhliche Flirtunterkunft vor allem mit Zickenkrieg und Sexszenen für Schlagzeilen sorgte, hat sich am Ende auch dort ein glückliches Zweiergespann gefunden. Die Drittplatzierten des Traumdomizils Miriam Behrens und Miguel Mulero sind noch immer megaverliebt. Im Netz erfreuen sie ihre Fans mit süßen Pärchen-Pics.

ActionPress Andrej Mangold und seine Jenny, September 2019

Instagram / carina_spack Serkan und Carina, "Bachelor in Paradise"-Paar 2019

Instagram / lena_stc "Bauer sucht Frau"-Kandidat Kai und Freundin Lena im Dezember 2019

Instagram / cindy.hadeb Alex und Cindy von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Getty Images Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann, Dezember 2019

Instagram / j_miiiiiiiiiii "Paradise Hotel"-Paar Miriam und Miguel



