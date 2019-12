Ist der Funke also doch übergesprungen? Bei Bachelor in Paradise buhlte Oggy Batar mit allen Mitteln um die Gunst von Stefanie Gebhardt. Während der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer allerdings schon hin und weg von ihr war, konnte Steffi während der Zeit in der Liebes-Villa die Gefühle nicht erwidern. Ohne Schmetterlinge im Bauch wollte sie kein Dreamdate mit dem Bartträger verbringen und die beiden traten die Heimreise an. Wenige Wochen nach den Dreharbeiten sieht jetzt offenbar alles anders aus.

"Wir sind einfach auf dem besten Weg für was Festes", verrät Oggy im Gespräch mit Frauke Ludowig (55) bei der Finalshow. Auf dem Sofa ihrer Gastgeberin können die Turteltauben nur schwer die Finger voneinander lassen. Mit breitem Grinsen schwärmt der Fitness-Fan über seine Traumfrau und auch Steffi lässt ihren Emotionen freien Lauf: "Er ist so verrückt und bringt mich täglich zum Lachen und wir haben immer so 'ne coole Zeit zusammen und da hat sich auf jeden Fall schon sehr viel Gefühl entwickelt."

Aber nicht nur für Oggy scheint es zurück in Deutschland ein Happy End zu geben. Auch Kumpel Andreas Ongemach (28) und Date-Partnerin Ernestine Palmert sind sich mittlerweile nähergekommen. "Wir haben die Basis im Paradies geschaffen und wir wollen das natürlich vertiefen. Und jetzt hat man auch wirklich die Zeit dazu, sich noch besser und länger kennenzulernen", erklärte die Münchnerin in der Talkrunde.

