Könnte das diesjährige Dschungelcamp etwa in die Hose gehen? In wenigen Tagen ist es wieder soweit: Claudia Norberg, Elena Miras (27) und zehn weitere Promis ziehen in das australische Zeltlager ein und kämpfen um den Titel des Dschungelkönigs 2020. Dabei wohnen die Stars ganze zwei Wochen beengt im Camp zusammen – und genau das könnte jetzt für gesundheitliche Probleme sorgen: Denn es könnte ein Magen-Darm-Virus um sich greifen!

Promiflash traf Claudia kurz vor ihrer Abreise nach Australien am Frankfurter Flughafen. Dort verriet die Ex von Michael Wendler (47), dass ihre Mutter sie nach Down Under begleite, sich jedoch einen Magen-Darm-Virus eingefangen habe. "Ich hoffe, sie steckt mich nicht an. Ich habe schon gesagt, eigentlich müsste sie in Quarantäne. Nicht, dass noch irgendwie ein Virus überspringt und ich im Camp sitze und gar nicht mehr von der Toilette runterkomme."

Vorkehrungen habe die Gladbeckerin jedoch nicht getroffen, um sich gegen eine mögliche Ansteckung zu schützen: "Ich bin wirklich ein nicht vorbereiteter Mensch. [...] Ich habe weder Vitamine, noch irgendwelche anderen Abwehrmittel zu mir genommen, damit mein Immunsystem fit ist. Eigentlich bin ich auch fit." Deshalb setze die Blondine einfach nur auf gute Ernährung.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

TVNOW / Arya Shirazi Elena Miras, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

Anzeige

TVNOW / Arya Shirazi / RTL Claudia Norberg beim Fotoshooting für das Dschungelcamp 2020

Anzeige

TVNOW / Arya Shirazi Claudia Norberg, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de