Australien ist für Raúl Richter (32) kein unbekanntes Pflaster! In wenigen Tagen wird der Schauspieler in das RTL-Dschungelcamp einziehen und dort gegen elf weitere Promis um das Preisgeld und die Siegerkrone kämpfen. Aus diesem Grund nahm der ehemalige GZSZ-Darsteller nun den Flieger nach Down Under. Und dort dürfte sich Raúl sogar ganz gut auskennen: Denn schon als Kind reiste er nach Australien!

Auf Instagram teilte der Serienstar besonders süße Fotos, die ihn als Kind im Jahr 1994 in Australien zeigen. Auf den Aufnahmen trägt Raúl kurze blonde Haare und eine runde Brille und hatte damals offensichtlich eine unbeschreibliche Zeit: In einem Tierpark kuschelte er mit einem Känguru und einem Koalabären! Zu den Schnappschüssen schrieb der 32-Jährige: "Wir sind damals von Sydney bis hoch nach Cairns gefahren und haben einen Stopp im Wildlifepark gemacht. Danke Mom für die coole Frisur und die mega Brille."

Mit dem Post stimmte Raúl einige seiner Follower ziemlich nachdenklich: Sie mussten bei den Bildern an die aktuellen Waldbrände in Australien denken. "Und heute leben diese Tiere nicht mehr wegen dieser Katastrophe. Ich finde es toll, dass du diese Erinnerungen teilst", schrieb beispielsweise ein User.

Instagram / raulrichter Raúl Richter mit einem Känguru

Instagram / raulrichter Raúl Richter mit einem Koalabären

TVNOW / Arya Shirazi Raúl Richter, Kandidat bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

