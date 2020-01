Wird Raúl Richter (32) im Dschungelcamp wirklich so sehr auf sein gutes Aussehen achten? Der ehemalige GZSZ-Star wird ab dem 10. Januar täglich in dem Ekelformat zu sehen sein. Wie seine Mitstreiter auch, darf er zwei Luxusgegenstände mit in den australischen Busch nehmen – aber, ob Raúl sich seine Wahl wirklich gut überlegt hat? Er hat nämlich Ohrstöpsel und Haargel in seinem Dschungel-Gepäck!

Auf Instagram startete der 32-Jährige eine Fragerunde für seine Fans. Da kam natürlich auch die Frage nach seinen Luxusartikeln auf: "Ich habe mich für Haargel und Ohropax entschieden", verriet er. Warum Raúl nicht auf die Ohrstöpsel verzichten möchte, ist klar. Immerhin übernachtet er im Camp mit elf weiteren Kandidaten – da kann es nachts schon mal laut werden. Aber was hat es mit dem Haargel auf sich? Viele Möglichkeiten zum Aufhübschen gibt es in dem Dschungellager bekanntermaßen nicht. An dieser ungewöhnlichen Wahl scheint Raúl selbst mittlerweile ein wenig zu zweifeln: "Ob das Haargel vielleicht doch eher überflüssig sein wird, werde ich dann sehen."

Der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer hofft, dass ihm seine Zeit in Down Under einen Karriere-Push verschafft. "Nach sieben Jahren GZSZ und täglichen Drehs, erhoffe ich mir durch den Dschungel wieder mehr Medienpräsenz, neue Jobs und coole Shows!", erklärte er seinen Followern.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

P.Hoffmann/WENN.com Raúl Richter, Moderator

Instagram / raulrichter Raúl Richter, Schauspieler

Instagram / raulrichter Raúl Richter im April 2019

