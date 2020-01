Laura Müller (19) kann offenbar gar nicht genug von ihrem Schatz Michael Wendler (47) bekommen! Seit mittlerweile einem Jahr turteln die Fachabiturientin und der Schlagerstar ganz ungeniert in der Öffentlichkeit. Die Kritik an ihrer recht ungewöhnlichen Liebe – die zwei trennt immerhin ein Altersunterschied von rund 28 Jahren – prallt an dem Paar ab. Die beiden haben nur Augen füreinander. Kein Wunder, schließlich entspricht Michael voll und ganz Lauras Beuteschema.

"Ich mag große Männer, die Männlichkeit ausstrahlen", erklärt die 19-Jährige im Interview mit dem Playboy und beteuert: "Michael zollt mir als Frau Respekt und ist ein wahrer Gentleman, er ist sehr liebenswert." Zudem gebe es keinen anderen Menschen, der sie so gut kenne. "Ich habe keine Angst und kein Schamgefühl in seiner Gegenwart." Doch nicht nur seinem Charakter ist Laura anscheinend verfallen: "Außerdem ist er auch optisch voll mein Typ, ich liebe zum Beispiel seinen Bart."

Und auch der Wendler ist von seiner Freundin ganz verzaubert. Laura ziert die Februar-Ausgabe des Männermagazins – und macht den Sänger damit unglaublich stolz! "Musik für die Augen", kommentiert er im Netz die heißen Shooting-Aufnahmen.

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im September 2019

Instagram / wendler.michael Schlager-Star Michael Wendler und Laura Müller

