Laura Müller (19) verrät, dass sie an Michael Wendler (47) vor allem seine süße Seite liebt! In der aktuellen Ausgabe von Goodbye Deutschland wurden die 19-Jährige und der Schlagersänger unter anderem beim Videodreh zu seiner Single "Einer liebt immer mehr" begleitet. In dem Clip sorgte vor allem sie für Aufsehen, weil sie sich recht Textil-arm auf einem Motorrad räkelte, eine Idee, die das Paar gemeinsam hatte. Im Rahmen des Entstehungsprozesses verriet sie, auf was für einen Typ Mann sie steht – und dass ihr Michi dem Ideal sehr nahekommt!

In der Vox-Sendung ist zu sehen, wie der Wendler für sein Video auf der Motorhaube eines Autos posiert – und mit diesem Anblick bringt er seine Laura zum Schwärmen. Sie finde nämlich, dass ihr Liebster sehr männlich sei, ihre Vorlieben aber noch in eine andere Richtung gehen, die er ebenfalls erfülle: "Ich stehe auf süße Männer. Ich stehe auf die Mischung, wenn sie starke, männliche Männer sind, aber eine süße Seite haben", verriet sie lächelnd.

Aber nicht nur der Bühnenstar hat laut seiner Partnerin eine gute Figur bei dem Dreh gemacht – auch der 47-Jährige macht Laura Komplimente für ihren ersten Auftritt in einem Musikvideo und zeigt damit wohl auch seine von ihr angesprochene, süße Seite: "Ich finde nur Lob für Laura, das hat mich echt berührt. Sie hat fast eine Liebesbeziehung mit der Kamera, das macht mich richtig stolz", resümiert er die Szenen, auf denen sie sich sexy auf dem motorisierten Zweirad bewegt.

WENN Michael Wendler bei einem Auftritt in Lübars

WENN.com Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im September 2019

