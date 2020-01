Marc Terenzi (41) ist sich sicher: Er hätte niemals das Dschungelcamp gewonnen, wäre sein Freund Jens Büchner (✝49) nicht an seiner Seite gewesen. Die beiden wagten sich 2017 zusammen in den australischen Busch und wurden während dieser Zeit enge Freunde. Am Ende schaffe es Marc auf den auf den Dschungel-Thron. Diesen Sieg hätte er ohne die Hilfe seines Vertrauten verpasst – daran hat der Sänger keinen Zweifel.

Der "No Trouble at all"-Interpret ist davon überzeugt: "Ohne ihn wäre ich niemals im Dschungel so weit gekommen", machte er im Promiflash-Interview deutlich. Jens sei es gewesen, der ihn immer gepusht habe, weiterzumachen. Vor allem wenn er Momente erlebte, in denen er nicht mehr konnte. "Du kannst das schaffen. Du bist Marc Terenzi. Du bist geil!", feuerte ihn sein Wildnis-Gefährte an besagten Tiefpunkten an.

Der plötzliche Tod seines Mentors im November 2018 war deshalb für ihn "das Schlimmste überhaupt" . Der ehemalige "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!"-Gewinner kann es "immer noch kaum glauben", dass sein guter Freund tot ist. "Er war ein wirklich sehr herzlicher Mensch. Ich hab ihn geliebt", beschrieb er den verstorbenen Ballermann-Star.

action press Jens Büchner im August 2018

Wehnert, Matthias / ActionPress Marc Terenzi bei einem SixxPaxx-Auftritt

action press Jens Büchner bei einem Auftritt im Megapark auf Mallorca

