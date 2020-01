Tragische Neuigkeiten für zahlreiche Serien-Fans: Der bekannte Fernsehproduzent Silvio Horta ist verstorben. Sein wohl bekanntestes Werk, an dem er sowohl als Produzent aber auch Drehbuchautor gearbeitet hat, war das Comedy-Drama "Ugly Betty" mit Star-Schauspielerin America Ferrera (35). Die Soap wurde in vier Staffeln von 2006 bis 2010 ausgestrahlt. Aber auch in Filmen wie "Urban Legend" oder "The Furies" arbeitete er als Autor. Nun müssen Fans und Arbeitskollegen für immer Abschied von Silvio nehmen.

Wie Variety berichtete wurde Silvio am Dienstag in einem Motel-Zimmer in Miami tot aufgefunden. Die TV-Ikone wurde gerade einmal 45 Jahre alt. Wie einige Quellen dem Magazin verraten haben, soll sich der Halb-Kubaner selbst das Leben genommen haben. Hortas Sprecher hat seinen Tod zwar bestätigt, doch die Todesumstände nicht weiter ausführen wollen.

Seine damalige Kollegin und "Ugly Betty"-Hauptdarstellerin America hat sich auf Instagram zu dem tragischen Vorfall geäußert: "Ich bin fassungslos und mein Herz ist gebrochen. Sein Talent und seine Kreativität haben mir und so vielen anderen Freude und Licht gebracht. In dieser schweren Zeit denke ich an seine Familie, die gerade diesen schweren Verlust erlitten hat."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Der Cast von "Ugly Betty" im Juni 2016

Getty Images Silvio Horta, "Ugly Betty"-Erfinder

Getty Images America Ferrera und Produzent Silvio Horta, Oktober 2007



