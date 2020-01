Heute startet endlich die lang ersehnte zehnte Staffel des beliebten Dating-Formats Der Bachelor. Rosenverteiler und Profisportler Sebastian Preuss (29) wird in der Auftaktfolge dann erstmals auf seine 22 Kandidatinnen treffen. Dabei müssen manche Ladys mehrmals hinschauen, als sie im Auto vor die Villa gefahren werden und den Muskelmann zum ersten Mal erspähen: Zwei der ankommenden Mädchen hielten Sebastian nicht für den Rosenverteiler, sondern für den "Abholer".

Leah Marie Kruse und Vanessa Guida werden im selben Auto zur Villa chauffiert. Bei ihrem Auftritt beginnt es, stark zu regnen. Sebastian, ganz der Gentleman, eilt mit Regenschirm zum Wagen, um die erste Lady in die Villa zu geleiten. Als die beiden Insassinnen den sich nähernden Mann sehen, wissen sie erst nicht so recht, wer da jetzt auf sie zukommt. "Ist er das? Er sieht gut aus, auf jeden Fall. Ach nee, das ist der Abholer, der uns abholt", rätselt die Blondine. Die beiden können sich einfach nicht vorstellen, dass der Bachelor sie persönlich am Auto in Empfang nimmt. Als Basti Lea aus dem Auto hilft, fragt diese direkt nach. "Ich bin der Bachelor", bestätigt ihr der Profi-Kickboxer daraufhin mit verschmitztem Lächeln.

Von der Frage lässt sich der liebeswütige Basti jedenfalls nicht beirren und flirtet mit der hübschen Leah Marie, was das Zeug hält. Im Interview nach dem Kennenlernen beschreibt er die Jura-Studentin als "groß, sportlich und gut aussehend." Scheint, als hätte er Leah den vermeintlichen Fauxpas nicht übel genommen.

