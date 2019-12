Ab dem 8. Januar ist es wieder soweit – ein heißer Junggeselle darf bei der beliebten Kuppel-Show Der Bachelor aus 22 flirtwütigen Single-Damen seine Traumfrau auswählen. Der diesjährige Rosenverteiler ist der trainierte Münchner Sebastian Preuss. Die zugehörigen Schnittblumen-Sammlerinnen könnten unterschiedlicher kaum sein, trotzdem haben sie eines gemeinsam: Sie sehen alle in Bademoden großartig aus. In einer Promiflash-Umfrage ist eine Lady nun aber zum heißesten Strand-Babe gewählt worden.

Dabei handelt es sich um die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Wioleta Psiuk. Mit 16,5 Prozent der Stimmen (Stand: 25. Dezember, 10:30 Uhr) konnte sich das Model gegenüber seinen 21 Konkurrentinnen behaupten und wurde zur attraktivsten Beach-Beauty gewählt. In einem aktuellen Instagram-Post verriet Wioleta auch, warum sie bei dem Dating-Format teilnimmt: "Da ich super gerne neue Dinge ausprobiere und es mich sehr reizt herauszufinden, ob ich mich im TV verlieben kann, lasse ich mich auf dieses spannende Liebes-Abenteuer ein. Ich möchte einfach mal was Verrücktes tun in der Hinsicht!" Scheint, als könne sie es kaum erwarten, dass die Sendung endlich startet.

Zur Erinnerung: Wioleta nahm 2010 an der fünften Staffel von Heidi Klums (46) Model-Casting-Show teil und belegte dort den zehnten Platz. Alisar Ailabouni (30) konnte in jenem Jahr den Titel für sich gewinnen. Andere bekannte Kandidatinnen aus dieser Season sind Miriam Höller (32) und Louisa Mazzurana.

TVNOW/Arya Shirazi Wioleta Psiuk, GNTM-Teilnehmerin von 2010

TVNOW/Arya Shirazi Wioleta Psiuk, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Wioleta Psiuk, Bachelor-Kandidatin 2020

