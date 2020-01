Tammy Hembrows (25) Familie wird immer größer! Die beliebte Influencerin ist in ihren jungen Jahren bereits stolze Mutter einer Tochter und eines Sohnes. Wie vernarrt sie in ihren Nachwuchs ist, beweist die Fitness-Beauty regelmäßig in den sozialen Netzwerken. Erst im vergangenen Dezember teilte sie einen niedlichen Schnappschuss, auf dem sie mit ihren Kindern vor dem Weihnachtsbaum kuschelt. Nun darf sich Tammy über weiteren Familienzuwachs freuen, denn ihre Schwester ist schwanger!

Vor wenigen Wochen erzählte Amy Hembrow in ihrem Podcast, dass sie und ihr Verlobter Rory Carmody ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Nun verriet die 29-Jährige in einem Instagram-Beitrag das Geschlecht ihres Kindes: Auf dem Foto sitzt die Blondine in einem rosafarbenen Schlafanzug auf einem Bett. Dazu erklärte sie, dass sie die Farbe trage, weil sie für ein Mädchen stehe, und fügte dem Post unmissverständlich ein Baby-Emoji hinzu.

Mit den süßen Neuigkeiten konnte Amy ihre Fans begeistern: "Herzlichen Glückwunsch! Mädchen sind die besten!", schreib einer ihrer Follower zu dem Beitrag. Ein anderer kommentierte: "Dir steht die Schwangerschaft ganz wunderbar! Und dass du ein kleines Mädchen bekommst, ist so aufregend! Gratulation!"

Instagram / amy_isha_hembrow Amy Hembrow mit Babybauch im Dezember 2019

Instagram / amy_isha_hembrow Amy Hembrow im Januar 2020

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihren Kindern im Januar 2020

