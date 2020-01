Marco Cerullo (31) fürchtet haarige Probleme im Dschungelcamp! Am kommenden Freitag startet das beliebte Urwald-Format in eine neue Runde. Zwölf deutsche Promis werden am Lagerfeuer um den Tropen-Sieg kämpfen und dafür schweißtreibende Prüfungen absolvieren. Mit dabei ist auch der Ex-Bachelor in Paradise-Teilnehmer – doch der Rheinländer hat nicht etwa Angst vor Spinnen, Schlangen und Ekelprüfungen: Marco sorgt sich viel mehr um seine Haarpracht!

Promiflash traf den 31-Jährigen vor seinem Abflug nach Australien am Frankfurter Flughafen. Mit seiner Freundin Christina Graß (31) an seiner Seite zeigte sich der Kuppelshow-Star sichtlich nervös – und zwar unter anderem aus einem bestimmten Grund: Marco durfte nur zwei Luxusartikel einpacken und entschied sich für ein Kopfkissen und einen Talisman. Sein geliebtes Haar-Gel muss der Hottie im Hotel lassen. Für den ehemaligen Bachelorette-Kandidaten ein schwerwiegendes Problem: "Mit meinen Haaren bin ich ein wenig pingelig, die sind nicht mehr so voll, wie noch vor zehn Jahren, deswegen muss ich immer drauf achten, dass da alles gefüllt ist", erklärte Marco.

Um trotzdem einigermaßen adrett auszuschauen hat sich der Influencer aber etwas überlegt: "Wir kriegen ja einen Hut und ein Bandana, und das werde ich dann auch tragen. Aber ich werde natürlich auch einen Zopf tragen!" Die "Palme" werde ihn zudem vor der australischen Sonne schützen.

