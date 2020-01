Mit diesen Luxusartikeln wollen die Stars im australischen Dschungel überleben! Ab dem 10. Januar werden sich zwölf mehr oder weniger bekannte Promis im Dschungelcamp beweisen. Um sich die Zeit in Down Under ein wenig zu erleichtern, dürfen Elena Miras (27), Daniela Büchner (41), Marco Cerullo (31) und Co. zwei Gegenstände von zu Hause mitnehmen – auf ein Luxusgut scheinen gleich mehrere der Kandidaten nicht verzichten zu wollen!

Sowohl Daniela, Elena, Anastasiya Avilova (31) und Günther Krause hoffen mit einem mitgereisten Kissen auf einen erholsamen Schlaf. Auch Sven Ottke und Marco wollen weich schlafen und ziehen deshalb mit einem Kopfkissen ins Camp. Außerdem nehmen beide Männer je einen Talisman mit. Raúl Richter (32) benötigt für seinen Schönheitsschlaf dagegen offenbar Ohrstöpsel. Außerdem setzt er auf Haargel. "Weil sonst meine Haare kreuz und quer sind", erklärte der Ex-GZSZ-Star gegenüber RTL. Wie Jens (✝49) im Jahr 2017 hat Daniela ebenfalls ein Parfum dabei. Elena nimmt zusätzlich Ohrstöpsel mit. Anastasiya möchte auf ihre geliebte Gesichtscreme nicht verzichten, Günther dagegen nicht auf Mundwasser.

Auch Claudia Norberg und Sonja Kirchberger (55) ist ihr Aussehen wichtig: Sie wollen sich nicht von Kajalstift und Lippenpflege beziehungsweise Rouge und Pinsel trennen. Antonia Komljen alias Toni Trips zieht dagegen mit ihrem Kuscheltier Alfredo ins Camp und sorgt mit einem Abdeckstift für einen eventuellen Pickelausbruch vor. Auch Prince Damien (29) nimmt ein Kuscheltier mit. Der einstige DSDS-Sieger will außerdem nicht ohne sein geliebtes Nieten-Set sein. Auch Markus Reinecke (50) möchte für die TV-Kameras gut aussehen und hat sich deshalb für eine Ansteckblume und ein Tuch entschieden.

Marco Cerullo, Dschungelcamp-Kandidat 2020

Claudia Norberg, Kandidatin im Dschungelcamp 2020

Prince Damien, Dschungelcamp-Kandidat 2020

