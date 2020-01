Ist das Geheimnis um Adeles (31) schlanke Linie gelüftet? Die neuesten Bilder von der Sängerin sorgten für ordentlich Aufsehen: Darauf ist nämlich deutlich erkennbar, dass sie in den vergangenen Wochen so einiges an Gewicht verloren hat. Wie viele Kilos genau purzelten, ist allerdings unbekannt. Offiziell hüllt sich die "Skyfall"-Interpretin darüber in Schweigen. Nun soll sie sich aber zumindest Fans während ihres Urlaubs in Anguilla anvertraut haben!

Gegenüber People plauderte Fan Lexi Larson aus, den Mega-Star auf der Insel in einen kleinen Smalltalk verwickelt zu haben. Demnach sei Adele auf sie und ihre Freunde zugekommen. Nach einer kleinen Plauderei, zu der auch Adeles guter Freund Harry Styles hinzugestoßen ist, sei auch der Gewichtsverlust zur Sprache gekommen: "Sie sagte, sie hat so ungefähr 100 Pfund (circa 45 Kilogramm, Anm. d. Red.) verloren und dass es eine seltsam positive Erfahrung sei", verriet die Supporterin. "Sie wirkte so glücklich und sie sah großartig aus. Sie schien so, als sei sie sehr selbstbewusst."

Ob das Adeles Community beruhigt? Diese war aufgrund neuer Strand-Fotos ziemlich besorgt. Viele Instagram-User fanden, dass die 31-Jährige kränklich auf den Aufnahmen aussehe. "Also, wenn man so schnell so stark abnimmt, sieht das eher aus, als wäre man krank oder zumindest in keiner guten seelischen Verfassung", befürchtete ein Nutzer auf dem Foto-Portal.

Splash News Adele bei den Grammy Awards 2017

Backgrid / ActionPress Adele in Anguilla

Backgrid / ActionPress Adele in Anguilla

