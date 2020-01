Was hat es mit Adeles (31) neuer Figur auf sich? In den vergangenen Monaten hat die Sängerin mächtig abgenommen und ist seither kaum wiederzuerkennen. Auch auf neuesten Paparazzifotos sieht die Musikerin völlig anders aus: Darauf präsentiert sie ihren neuen Körper in einem kurzen Kleid am Strand. Während viele Fans ihren Abnehmerfolg feiern, sehen andere Adeles plötzliche Verwandlung eher kritisch: So mancher Fan macht sich Sorgen um Adeles Gesundheit!

Hat die 31-Jährige etwa zu schnell abgenommen? Oder ist ihr Kiloverlust sogar ein Symptom für etwas Ernstes? Diese Fragen stellen sich etliche Fans der "Hello"-Interpretin auf Instagram. Viele User sind der Meinung, dass Adele auf den neuesten Strand-Pics sehr kränklich aussieht. Aber auch, warum die Britin so dünn geworden ist, bereitet einigen Leuten Kopfzerbrechen: "Also, wenn man so schnell so stark abnimmt, sieht das eher aus, als wäre man krank oder zumindest in keiner guten seelischen Verfassung", befürchtet zum Beispiel ein Fan.

Aber gibt es tatsächlich Grund zur Sorge. Ein Insider gab jedenfalls schon vor einigen Wochen Entwarnung. Adele sei weder krank noch gestresst. Sie habe lediglich auf ihre Ernährung geachtet und viel trainiert. Snacks und Kohlenhydrate sind demnach für die Blondine mittlerweile gestrichen.

Paul Kane/Getty Images Musikerin Adele während eines Auftritts in Perth, Australien

Backgrid / ActionPress Adele in Anguilla

Backgrid / ActionPress Adele am Strand in Anguilla

