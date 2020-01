Die Kusmagks melden sich zurück! Nach Peer Kusmagks (44) Dancing on Ice-Aus am Ende des vergangenen Jahres kündigten der Moderator und seine Frau Janni eine kleine Auszeit an. Die Familie packte ihre Koffer, ging auf Reisen und ließ ihre Handys dabei ausgeschaltet. Wohin es für das Paar und die Kids Emil-Ocean (2) und Yoko genau gehen sollte, hatten sie für sich behalten – bis jetzt! Die TV-Bekanntheiten klärten nun auf, wo und wie sie ihre Netzpause verbracht haben!

Auf Instagram konnten sich die Fans nach zwei Wochen nun endlich wieder über ein neues Update von Janni und Peer freuen. "Wir haben diese digitale Auszeit sehr genossen, auch wenn uns die Kommunikation und der Austausch mit euch manchmal gefehlt hat", schrieb Peer zu einem glücklichen Familienfoto, das auf den Malediven entstanden ist. Dort nämlich ließen die vier die Seele baumeln: "Es waren unbeschwerte Tage, die mit einem nackten Sprung ins Meer begonnen haben und mit gemeinsamen Sonnenuntergängen endeten", berichtete er über die vergangenen Wochen.

Sie hätten wieder Kraft getankt und würden sich nun auf die Herausforderungen freuen, die das neue Jahr bereithält. Etwas, das die Kusmagks gerne wiederholen möchten: "Öfter mal eine Handypause einzulegen, haben wir uns nach dem internetlosen Start für 2020 auf jeden Fall fest vorgenommen", zog Peer abschließend sein Fazit.

Instagram / janniundpeer Familie Kusmagk in Köln

Instagram / janniundpeer Janni und Yoko Kusmagk im Dezember 2019

Instagram / janniundpeer Emil-Ocean mit Papa Peer Kusmagk

