Janni (29) und Peer Kusmagk (44) gehen wieder auf Reisen! Die Surferin und der Moderator sind längst bekannt dafür, dass sie es mit ihrem Sohnemann Emil-Ocean (2) nicht allzu lange an einem Ort aushalten. So bereiste die Familie schon Frankreich, Kuba oder Kroatien. Kurz vor Weihnachten soll es dann zum ersten Mal, seit Töchterchen Yoko die Truppe vervollständigte, in Richtung neue Abenteuer gehen. Einblicke werden die Kusmagks dahingehend allerdings erst einmal nicht bieten – sie kündigen eine Auszeit an.

Auf Instagram lässt Peer die vergangene Zeit Revue passieren: "Die letzten Tage und Wochen waren wirklich sehr anstrengend für unsere kleine Familie und haben viel Kraft gekostet." Er selbst trainierte rund um die Uhr für Dancing on Ice, während Janni sich alleine um die gemeinsamen Kids kümmerte. Für Zweisamkeit sei wenig Platz geblieben, das soll sich nun aber ändern: "Wir haben einen großen Koffer gepackt und sind losgefahren. Zunächst zum Finale von 'Dancing on Ice' und dann an einen einsamen Ort ohne Internet, Handys und Ablenkung von dem, was jetzt das Wichtigste ist: ganz viel Zeit für uns!"

Wohin die Reise gehen soll, verraten Janni und Peer noch nicht. In einem Promiflash-Interview im September betonte die Sportlerin allerdings schon einmal: "Wir würden sehr gern noch mal nach Costa Rica, weil dieses Land uns sehr berührt und inspiriert hat."

