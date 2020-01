Am Freitag geht Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! in die 14. Runde. Doch kurz vor Start hagelt es mächtig Kritik für den ausstrahlenden Sender RTL. Der Grund: Seit Wochen wüten in Australien verheerende Buschfeuer, denen Häuser, Tiere und auch Menschen bereits zum Opfer gefallen sind. Ein Ende der Feuer ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu. Entsprechend laut sind die Forderungen, RTL solle vor diesem Hintergrund auf die Ausstrahlung von "Dschungelcamp" vorerst verzichten. Nun aber bekam der Kölner Sender auch vermehrt Zuspruch – und das sogar von der Konkurrenz!

Am Donnerstag stellte sich der Fernsehsender ProSieben auf Twitter überraschend auf die Seite von RTL. "Wir schauen es nicht. Aber wir verstehen nicht, was es Australien helfen soll, wenn RTL – so wie es der ein oder andere Politiker fordert – das Dschungelcamp absagt", hieß es in dem Statement. Jeder Zuschauer solle selbst entscheiden, ob er die Show einschalten wird und das sei auch gut so.

Angesichts dieser Rückendeckung ließ es sich RTL nicht nehmen und bedankte sich kurz darauf ebenfalls via Twitter: "In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Danke für den Support", hieß es in dem Tweet. "PS: Wir gucken 'The Masked Singer' auch nicht", teilte der Sender witzelnd mit und bezog sich auf die TV-Show, die bei ProSieben ausgestrahlt wird.

Getty Images Waldbrände in Australien im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Aus den Buschbränden gerettetes Känguru in Australien

Anzeige

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image Finalshow von "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de