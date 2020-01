Der Donnerstagabend wurde unerwartet heiß dank GZSZ! Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Brenda Patea (26) trat in einer Gastrolle in der Vorabend-Serie auf – und ihre Rolle Alisia Bjelic sorgte für mächtig Wirbel im Kolle-Kiez! Ausgerechnet dem Zuschauerliebling Nihat – gespielt von Timur Ülker (30) – verdrehte sie mächtig den Kopf, was schließlich sogar in einer leidenschaftlichen Knutscherei endete. Doch noch mehr: Nach der Ausstrahlung der flirtigen Episode machte sich ihr Serien-Kusspartner den Spaß, Brendas Freund damit bei Insta zu foppen!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte Timur ein Foto der heißen Knutscheinlage mit Brenda – und verlinkte darunter ganz frech deren aktuellen Lover, den Tennis-Profi Alexander Zverev (22)! "Sorry, Bro", schrieb der Soap-Star außerdem dazu und packte einen zwinkernden Smiley daneben. Alex hat bisher in keinster Weise auf die Aktion reagiert.

Hoffentlich versteht der Sportler Spaß, denn er muss sich ja auch gar keine Sorgen machen. Denn Brenda ist nicht die Einzige, die in einer festen Beziehung steckt: Im vergangenen Oktober sind Timur und seine Lebensgefährtin Caroline Steinhof sogar zum bereits zweiten Mal Eltern geworden. Der GZSZ-Star gibt seinen Fans regelmäßig Einblicke in sein Leben als stolzer Vater und versorgt sie mit süßen Fotos von Baby Ilay.

