Oh, là, là, das scheint ja eine ganz schön heiße Nummer zu werden! 2017 hatte Brenda Patea (26) ihr Glück bei Heidi Klums (46) Castingshow Germany's next Topmodel versucht – und das mit Erfolg. Zwar hatte es die Berlinerin nicht ins Finale geschafft, konnte sich in den vergangenen Jahren aber den einen oder anderen Modeljob an Land ziehen. Jetzt hat es der Brünetten offenbar eine andere Branche angetan: Wie jetzt bekannt wurde, ergatterte Brenda eine Gastrolle bei GZSZ.

Wie RTL bestätigt, werden die zwei Folgen mit dem Model bereits heute und morgen Abend ausgestrahlt. Und ihre Rolle Alisia Bjelic soll für mächtig Wirbel im Kolle-Kiez sorgen, denn: Sie verdreht ausgerechnet Nihat (gespielt von Timur Ülker, 30), auf den ja bekanntlich auch Sunny (gespielt von Valentina Pahde, 25) ein Auge geworfen hat, gehörig den Kopf. Es kommt zur heißen Knutscherei, die von Sunny natürlich nicht unentdeckt bleibt.

Auch wenn Brenda nur für zwei Episoden am Start ist, hat ihr die Zeit am Set offenbar richtig gut gefallen – ob das womöglich nach einem zweiten Standbein schreit? "Alle waren superfreundlich, sehr hilfsbereit und geduldig mit mir – auch wenn eine Szene fünfmal wiederholt werden musste, weil ich mich verhaspelt habe", verriet die 26-Jährige und plauderte weiter aus: "Der Dreh bei GZSZ hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich Blut geleckt habe und nach weiteren Castings Ausschau halten werde."

