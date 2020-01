Jetzt ist es raus: Bald wird wieder das Tanzbein geschwungen! RTL hat gerade einen ziemlich vollen Sendeplan. Vergangene Woche konnte die erste Folge des Bachelors bewundert werden, heute fing dann direkt das Dschungelcamp wieder an. Während einer Werbepause des Trash-Formats wurde dann der Einspieler gezeigt, auf den viele Zuschauer gewartet haben: Die beliebte Tanzshow Let's Dance wird bereits in wenigen Wochen wieder an den Start gehen!

Es wurde in den letzten Wochen bereits viel darüber diskutiert, welche Promis in diesem Jahr wohl das Parkett in Köln betreten dürfen – allerdings sind die Kandidaten noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. Was jedoch klar ist: Das RTL-Format wird am 21. Februar wieder beginnen! Und das Publikum darf sich erneut auf das Moderatoren-Duo aus Victoria Swarovski (26) und Daniel Hartwich (41) freuen.

Viele prominente Gesichter haben ja bereits durchsickern lassen, dass sie großes Interesse daran hätten, bei dem Contest teilzunehmen. Sarah Harrison (28) gab beispielsweise zu: "Also das ist schon so eine Königsshow und wenn ich da irgendwann mal mitmachen dürfte, wäre das eine absolute Ehre!"

ActionPress Ella Endlich und Valentin Lusin, Juni 2019

Anzeige

ActionPress Victoria Swarovski, November 2019, Köln

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de