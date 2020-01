Anna-Maria Zimmermann (31) schaut auf fünf glückliche Jahre zurück! Die Schlagersängerin ist seit mittlerweile zwölf Jahren mit ihrem Partner Christian Tegeler zusammen. Ihre traumhafte Hochzeit feierten sie in den Bergen bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein. Vor rund zwei Jahren setzte das Paar mit der Geburt von Sohn Matti seinem Glück die Krone auf. Am Freitag zelebrieren Anna-Maria und Christian ihr Ehe-Jubiläum!

Auf Instagram postete die 31-Jährige zum Hochzeitstag ein paar liebevolle Zeilen: "Heute vor fünf Jahren habe ich 'Ja' gesagt in unserem Lieblingsort in den Bergen. Es war einfach nur schön." An die Feier erinnere sie sich, als wäre sie erst gestern gewesen. "Ich liebe dich, ich liebe unsere kleine Familie", schloss Anna-Maria ihren süßen Netz-Beitrag ab.

Immer wieder teilt sie private Schnappschüsse auf ihrem Social-Media-Account und gewährt ihren Followern Einblicke in ihr Leben. Auch ihrem Sohnemann kann man regelrecht beim Wachsen zusehen. Die stolze Mama ist total verblüfft, wie schnell die Zeit vergangen ist: "Hatte Matti einen Wachstumsschub? Wahnsinn, wie groß er schon ist", wunderte sich Anna-Maria im Oktober.

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann mit ihrem Sohn Matti und ihrem Mann Christian

Anzeige

Sebastian Gabsch / Future Image Anna-Maria Zimmermann mit ihrem Mann Christian

Anzeige

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und ihr Sohn Matti im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de