Vergangenen Samstag traten zwölf Promis die Reise nach Australien an. Denn am kommenden Freitag geht das Dschungelcamp in seine 14. Runde und der Kampf um die Busch-Krone beginnt. Neben Daniela Büchner (41), Love Island-Beauty Elena Miras (27) und dem ehemaligen GZSZ-Star Raúl Richter (32), wagt sich auch Trödel-Liebhaber Markus Reinecke (50) in den Urwald. Doch wie sehen Markus' Kollegen aus der Show "Die Superhändler" seine Teilnahme an dem TV-Format?

Am Frankfurter Flughafen verriet der Antiquitäten-Händler gegenüber Promiflash, wie seine Show-Kollegen zu dem Dschungel-Einzug stehen: "Die waren so alle ganz nett und haben gesagt: 'Wenn wer, dann du'. Die hätten das nie gemacht", plauderte der 50-Jährige aus, fügte aber mit einem Augenzwinkern hinzu, dass ihm sicher nicht alle die Daumen drücken würden. "Der eine oder andere sagt vielleicht: 'Oh Mensch, hoffentlich bleibt er da.' Dann kann ich den Leuten die Sachen nicht wegkaufen", witzelte Markus.

Kurz vor seinem Gang in den Flieger zeigte sich der selbst ernannte Trödelfuchs kaum nervös: "Ich bin kein bisschen aufgeregt!" Er habe bis zur letzten Sekunde noch seine Koffer gepackt und am Abend zuvor sogar ein wenig gefeiert.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

TVNOW / Andreas Friese Die Trödler von "Die Superhändler"

TVNOW / Andreas Friese Markus Reinecke, "Die Superhändler"-Star

TVNOW / Arya Shirazi Markus Reinecke, Dschungelcamp-Kandidat 2020

