Diesen Dschungelcamp-Auftakt hatte sich Raúl Richter (32) wohl ganz anders vorgestellt! Auf die Promis wartete kurz nach ihrer Ankunft im australischen Busch bereits eine gewaltige Herausforderung, denn die legendäre Essensprüfung stand auf dem Programm. Allerdings nahm diese für acht Kandidaten kein schönes Ende: Sie konnten die tierischen und gewöhnungsbedürftigen Speisen einfach nicht bei sich behalten. Einer von ihnen war Raúl, der vor dem Abflug nach Down Under eigentlich noch große Töne gespuckt hatte...

Vorbereitung ist das A und O – genau das hatte sich auch der ehemalige GZSZ-Darsteller vor den Dreharbeiten gedacht. Am Flughafen erzählte er Promiflash noch Folgendes: "Ich habe mir so Mehlwürmer und Buffalowürmer und getrocknete Heuschrecken bestellt, damit ich einmal das Gefühl habe, mal so etwas im Mund gehabt zu haben. Ganz ehrlich, ist nicht so schlimm, ist okay." Doch das Menü aus Truthahnhoden, grün gefärbten Mäuseschwänzen, fermentierten Sojabohnen und getrockneten Grillen, das er jetzt im Dschungel vorgesetzt bekam, war dann offenbar doch zu viel des Guten. "Es kommt auf die Konsistenz an, ich glaube, da ist mein Brechreiz-Niveau schon relativ niedrig. Aber ich habe gesagt, ich werde es versuchen", räumte der Schauspieler abschließend ein.

Für seine Freundin Vanessa Schmitt war von Anfang an klar, dass sie sich vor allem solche Situationen nicht gut im Fernsehen anschauen könne: "Ich glaube, weil ich selbst sehr wählerisch bin, was Essen angeht... Wenn er so eine richtig eklige Essensprüfung hätte, das ist dann so ein Punkt, wo ich sagen würde: Oh Gott, stopp", verriet sie gegenüber Promiflash.

TVNOW / Stefan Menne Raúl Richter bei der Dschungelprüfung, Tag 1

TVNOW / Stefan Menne Raúl Richter im Dschungelcamp

Promiflash Raúl Richter und Vanessa Schmitt am Flughafen Frankfurt

