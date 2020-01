Das Dschungelcamp verschafft den Promis Aufmerksamkeit ohne Ende – und das offenbar sogar, wenn man gar kein Camper ist! Tja, in diesen Genuss kommt aktuell Ennesto Monté (44)! Sowohl seine Ex-Freundin Anastasiya Avilova (31) als auch seine angebliche Affäre Daniela Büchner (41) halten momentan in Australien die Stellung: Das Aufeinandertreffen der Frauen lief alles andere als harmonisch ab – und wer profitiert davon? Genau, der gute Ennesto!

Der 44-Jährige war nicht nur im Busch Down Under Top-Thema, er sorgte auch bei Twitter für richtig Gesprächsstoff. "Dass die Büchner und die Anasdingens wegen dem Ennesto im Clinch liegen, ist schon irgendwie witzig", "Ich habe gerade nach Ennesto Monté gesucht, Hilfe" und "Top Suchanfrage bei Google: Ennesto Monté", hielten neugierige User fest. Allerdings überwogen vor allem negative Kommentare. "Wenn Ennesto ein Freund der Familie ist, was ist dann alles falsch gelaufen in deinem Leben, Danni?" und "Wie traurig ist das bitte, dass man 15 Minuten Ruhm hatte, weil man mit Ennesto Monté zusammen war?", kommentierten einige verwirrt. Aber wie heißt es so schön? Lieber schlechte Publicity als gar keine...

Selbst an Comedian Oliver Kalkofe (54) ging das Ganze nicht vorbei – und er sorgte wohl für den witzigsten Tweet. Er hat da nämlich schon einen Ersatz für den bereits ausgeschiedenen Günther Krause (66) in petto: "Wer kommt als Nachrücker? Alles, außer Ennesto Monté, wäre eine Enttäuschung." Na, wer weiß, vielleicht geht dieser Wunsch ja tatsächlich in Erfüllung? Immerhin wurde der Schlagersänger vor einiger Zeit selbst noch als Kandidat gehandelt.

ActionPress Ennesto Montè im März 2017

Deppe, Kenny Ennesto Monté in Paguera

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, Sänger

