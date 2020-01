Bei ihrem TV-Debüt 2019 in der Gesangstalent-Show DSDS hat sie es bis in den zweiten Recall geschafft. Nun versucht sich Antonia Komljen alias Toni Trips dieses Jahr als Camperin im australischen Busch. Dort hat sie dann nicht nur die Qual der Wahl bei den Prüfungen, sondern auch unter den Kandidaten. Die Single-Lady ist bei ihrem nächsten Flirtobjekt nämlich nicht wählerisch, ob es Männlein oder Weiblein sein soll.

Elf andere Busch-Insassen nehmen am Dschungelcamp teil. Neben Danni Büchner (41), die jedoch nach dem Tod ihres Jens' (✝49) noch nicht wieder bereit für ein neues romantisches Abenteuer sein dürfte, sind vier weitere Teilnehmer aktuell in keiner offiziellen Beziehung. Zu den Alleinstehenden zählen: Anastasiya Avilova (31), Markus Reinecke (50), Claudia Norberg (49) und Prince Damien (29). Ob für Toni ein kleiner Auslands-Flirt infrage käme, erzählt sie Promiflash kurz vor ihrem Abflug nach Australien: "Also ich gehe da jetzt nicht extra rein, um zu flirten. Auf gar keinen Fall! Aber manchmal flirtet man ja auch mal rum, das ist ja nicht schlimm." Im Gegenteil: Ihr eigentliches Ziel sei vor allem, da rein zu gehen, um mit sich selber klar zu kommen und ihre Ängste zu besiegen. "Und um eine megageile Lebenserfahrung zu sammeln. Und nicht um die Liebe meines Lebens zu finden, das kann ich auch draußen", plaudert sie weiter aus.

Einen ihrer potenziellen Objekte der Begierde kennt sie sogar schon aus ihren DSDS-Zeiten. Prince Damien war ihr Gesangs-Coach bei der Casting-Show. Zu ihrem Verhältnis sagt sie: "Ich und er, wir verstehen uns blendend. Deshalb komme ich jetzt rein und fühle mich schon mal wohl, weil ich jemanden kenne."

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

Promiflash Toni Trips am Flughafen Frankfurt vor ihrem Abflug ins Dschungelcamp

Anzeige

ActionPress Toni Trips beim DSDS Auslands-Recall in Thailand 2019

Anzeige

Getty Images Prince Damien bei der Aftershowparty vom DSDS-Finale in Düsseldorf im Mai 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de