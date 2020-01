In diesem Jahr dürfen sich die Dschungelcamp-Zuschauer neben Daniela Büchner (41), Raúl Richter (32) oder Elena Miras (27) auch auf Toni Trips freuen. Doch im Vergleich zu ihren Busch-Kollegen, genießt die Musikerin bislang noch einen geringen Promi-Status. In der diesjährigen DSDS-Staffel war sie kurzzeitig im Recall zu sehen – schied aber vor den Liveshows aus. Doch dass die Musik-Liebhaberin noch nicht so eine große Bekanntheit genießt und trotzdem das Ticket fürs Kakerlaken-Abenteuer ergattert hat, findet die Beauty selbst nicht schlimm – im Gegenteil!

Promiflash hat die Festivalgängerin vor dem Abflug nach Australien am Flughafen getroffen. Im Interview zeigte sie sich selbstbewusst über ihre Dschungel-Teilnahme: "Ich kann mit Stolz sagen, dass ich als so unbekannte Person im Dschungelcamp dabei sein darf. Andere Leute bekommen nach sechs Jahren die Anfrage und ich kann nach zwei Monaten sagen: 'Hey, ich bin drin!' Das ist eine riesige Ehre." Daraus, wie sie in die Öffentlichkeit getreten ist, wird Toni auch im Camp kein Geheimnis machen. "Wenn mich die Leute fragen, sage ich natürlich, ich war bei DSDS und bin in die letzte Runde des Recalls gekommen. Ich find's cool", so die Tattoo-Liebhaberin.

Antonia Komljen, wie Toni bürgerlich heißt, möchte die Zuschauer mit ihrem Charakter von sich überzeugen – und verspricht viele emotionale Momente. "Weil bei DSDS oft die zickigen Stellen ausgestrahlt wurden, will ich zeigen, dass ich ein superherzliches und liebes Mädchen bin", verriet sie weiter.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

Instagram / tonitrips Toni Trips, Musikerin

Anzeige

Instagram / tonitrips Toni Trips, Ex-DSDS-Kandidatin

Anzeige

Instagram / tonitrips Toni Trips, Ex-DSDS-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de