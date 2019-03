Kommt sie vielleicht schon bald in einem anderen TV-Format groß raus? Für Antonia Komljen endete der Traum von der Gesangskarriere in der letzten Recall-Folge von Deutschland sucht den Superstar. Im knallharten Direktvergleich konnten letztendlich weder sie noch ihre Konkurrentin Natali Vrtkovska überzeugen. Die Fans rechnen aber anscheinend bereits mit einem baldigen Wiedersehen mit der Blondine: Könnte Antonia nun in einem anderen Format ihr Comeback feiern?

Am Samstagabend wurde auf Twitter fleißig über die Ereignisse im letzten Auslands-Recall diskutiert – und dabei kamen auch Spekulationen über ein baldiges Comeback der 21-Jährigen auf: "Ich sehe Toni in wenigen Jahren im Dschungelcamp", meinte einer der User. Auch zahlreiche andere Zuschauer schienen Antonias Potenzial zum Camper erkannt zu haben und waren der Meinung: Sie sei prädestiniert für das Abenteuer in Down Under!

Ein Indiz dafür, dass der Hamburgerin noch viele Türen in der Trash-TV-Welt offenstehen werden, sahen eine Vielzahl der DSDS-Fans auch in Antonias auffallend großem Mund. "Toni wird niemals untergehen, ihre Schlauchboot halten sie stets über Wasser", amüsierte sich ein User, während ein weiterer offenbar den Moment kaum abwarten konnte: "Bei der nächsten TV-Show dann bitte die doppelte Schlauchbootlippen-Größe präsentieren, das ist Pflicht."

Instagram / tonitrips Antonia Komljen im Dezember 2018

Instagram / tonitrips Antonia Komljen im Dezember 2018

Instagram / tonitrips Antonia Komljen im Februar 2019

