Dass Elton John (72) einen ausgefallenen Kleidungsstil hat, ist kein Geheimnis. Bei öffentlichen Auftritten ist er für seine bunten und oft auch gemusterten Maßanzüge bekannt. Privat scheint er aber gerne zu etwas Bequemerem zu greifen. Bei einer Shoppingtour mit seinem Ehemann David Furnish (57) in Beverly Hills wurde er mit einem besonderen Outfit gesehen: Hier ist er von Kopf bis Fuß in Gucci gekleidet!

Elton kombiniert seinen Luxus-Jogger mit funkelnden Statement-Sneakern. Allein die mit Steinen besetzten Treter kosten schon umgerechnet knapp 1.300 Euro. Dafür sind sie aber auch ein echter Hingucker! Den geschätzt rund 2.300 Euro teuren Trainingsanzug müssten seine Fans bereits aus den vergangen Wochen kennen: Weihnachten hat der Musiker in einem Instagram-Video seiner Community für das, seiner Meinung nach, beste Jahr seiner Karriere gedankt. Stolz erzählte er: "'Rocketman' ist im Frühling herausgekommen und hat unglaubliche Kritiken erhalten und sich gut geschlagen, danke. 'Me', meine Autobiografie ist im Herbst herausgekommen und auch gut gelaufen, danke."

Auch wenn der Sänger früher häufiger in strengeren Schnitten unterwegs war: In den vergangenen Jahren griff er schon häufiger lieber zur lässigen Sportmode. Mittlerweile hat der Superstar schließlich eine 50-jährige Karriere auf dem Buckel. Nun scheint es auch mal an der Zeit zu sein, die Freizeit in einem gemütlichen Look zu genießen.

Getty Images Sänger Elton John im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige

ActionPress Sänger Elton John im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / eltonjohn Sänger Elton John im Dezember 2019

Anzeige

ActionPress Sänger Elton John im Januar 2020 in Los Angeles

Daniel DeSlover / ZUMA Press / Splash News Elton John im November 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de