Lügt Claudia Norberg (49) die Öffentlichkeit an? 29 Jahre lang war die Auswanderin die Frau an der Seite von Michael Wendler (47). Doch im Herbst 2018 gab das einstige Traumpaar bekannt, sich voneinander zu trennen. Im Dschungelcamp plauderte sie über das Liebes-Aus mit ihren Mitstreitern und offenbarte, dass Laura Müller (19), die neue Freundin des Schlagerstars, einer der Gründe dafür gewesen sei. Doch das würde laut Elena Miras (27) nicht der Wahrheit entsprechen!

Der ehemaligen Love Island-Teilnehmerin platzt der Kragen, als erneut die Wendler-Trennung zum Thema wird. "Der Grund war etwas völlig anderes. Da ist etwas passiert und deswegen habt ihr euch getrennt. Laura hat mir ja ihre Situation geschildert und da war ich einfach nur baff!", betont sie und verteidigt die 19-Jährige, die sie bei Das Sommerhaus der Stars kennengelernt hat. Was genau ihr Laura offenbart hat, verrät sie allerdings nicht, fügt aber noch hinzu: "Es ist etwas passiert. Ich will das gar nicht erwähnen!"

Dem Wendler ist ebenfalls nicht entgangen, was seine ehemalige Lebensgefährtin über ihr Ehe-Aus preisgegeben hat. "Das was meine Ex gestern sagte, ist ganz klar eine Lüge und das ist ihr auch bewusst!", betonte der 47-Jährige in einem Interview. Claudia selbst soll laut seinen Aussagen die Trennung und auch die Scheidung verlangt haben.

