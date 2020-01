Michael Wendler (47) spricht ein Machtwort! Seine Ex Claudia Norberg (49) ist momentan im Dschungelcamp und plauderte in der Folge am Samstag auch über die Trennung von dem Schlagerstar. Im Gespräch mit ihren Busch-Kollegen Raúl Richter (32) und Sonja Kirchberger (55) offenbarte sie, dass Michaels neue Freundin Laura Müller (19) auch ein Grund für ihr Ehe-Aus gewesen sei – eine Aussage, der der Musiker nun vehement widersprochen hat.

"Das was meine Ex gestern sagte, ist ganz klar eine Lüge und das ist ihr auch bewusst. Meine Ex selbst beendete die Beziehung und Ehe und verlangte die Scheidung", betonte er im Interview mit Bild. Laura und er hätten erst einige Wochen danach ihr Date-Debüt gehabt und seien auch erst später zusammen gekommen. "Laura war nicht der Trennungsgrund", stellte er klar.

Das steht Michaels Wort wohl gegen das seiner Noch-Ehefrau. Die Promiflash-Leser stehen aber ganz klar hinter Claudia. In einer Umfrage gaben 90,7 Prozent der 8.732 Teilnehmer (Stand: 12. Januar, 18.45 Uhr) an, dass sie die Version der 49-Jährigen glauben. Nur 9,3 Prozent sind überzeugt, dass der "Sie liebt den DJ"-Interpret" die Wahrheit sagt.

Getty Images Michael Wendler und Claudia Norberg beim "Promi Big Brother"-Finale 2014

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg im Dschungelcamp

