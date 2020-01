Nanu, diesen Serienstar hätte man ja fast nicht erkannt! Penn Badgley (33) zählt spätestens seit seinem Durchbruch mit seiner Rolle in Gossip Girl zur Schauspieler-Elite. Im vergangenen Jahr nahm der Hype um ihn dann noch mal richtig Fahrt auf: Für seine Darstellung des Stalkers Joe Goldberg in der Erfolgsserie You wird er ordentlich gefeiert. Fans der Sendung dürften Penn vor allem glatt rasiert kennen – im Privatleben ist er nun aber deutlich haariger unterwegs!

Das beweisen neue Paparazzi-Aufnahmen, die in den Straßen New Yorks entstanden sind. Dort ließ sich Penn gut gelaunt zu einem kleinen Plausch mit Passanten hinreißen – und präsentierte sich dabei mit einem ziemlich ungewohnten Look: Der 33-Jährige trägt jetzt einen gepflegten Vollbart und deutlich längeres Haupthaar!

Ob sich Penn damit ein wenig von seinem Netflix-Seriencharakter abheben möchte? Den kann der Amerikaner nämlich überhaupt nicht ausstehen. Im Interview mit Vanity Fair verriet er, warum sich seine Abneigung gegenüber seiner Rolle mit der aktuellen zweiten Staffel nochmals verstärkt habe: "Er sagt immer: 'Wenn ich dir nur zeigen könnte, wie ich wirklich bin.' Bis zu diesem Punkt hatte er keine Gelegenheit dazu. Dann bekommt er die Chance und benimmt sich wie ein Arschloch."

Netflix Penn Badgley in "You – Du wirst mich lieben"

Splash News Penn Badgley im Januar 2020

Kristin Callahan/Everett Collect Penn Badgley, Schauspieler

