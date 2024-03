So ist das Vaterleben für "Gossip Girl"-Star Penn Badgley!

Obwohl Penn Badgley (37) in der Serie You einen eiskalten Serienmörder spielt, zeigt sich der Schauspieler im realen Leben von seiner sensiblen Seite. In dem "Modern Love"-Podcast gibt der Schauspieler einen Einblick in die verschiedenen Rollen des Vaterseins und wie wichtig es ist, Demut und Barmherzigkeit zu zeigen. In dem Podcast liest Penn eine Geschichte vor, die davon handelt, dass ein Vater sich gegenüber seinen Kindern verletzlich zeigen muss. Der Schauspieler möchte das bei seinen Söhnen genauso tun, dennoch stellt sich bei ihm eine Herausforderung dar. "Ich habe die interessante Situation, dass ich einen biologischen Sohn und einen Stiefsohn habe", erzählt Penn und fügte hinzu: "Ich habe also zwei verschiedene Arten von Elternrollen." Mit seiner Frau Domino Kirke teilt er einen dreijährigen Sohn, und aus einer früheren Beziehung bringt Domino ihren 15-jährigen Sohn Cassius mit in die Ehe.

Penn erklärt die Unterschiede, die sich aufgrund des Alters der Kinder ergeben, wenn er eine emotionale Bindung aufbaut. Zusätzlich möchte er lernen, dem Dreijährigen mehr Demut zu zeigen. "Ich muss im Laufe der Jahre in der Lage sein, ihm meine Verletzlichkeit bewusster zu zeigen. […] Das ist sehr wichtig als Mann und als Vater", erklärt der 37-Jährige. Doch auch mit seinem Stiefsohn versucht der "You"-Darsteller eine tiefere Bindung aufzubauen. Penn erklärt, dass Cassius als Teenager sowieso wenig Zeit mit ihnen verbringe und es somit schwieriger sei eine enge Beziehung aufzubauen. Trotzdem gelang es ihm, einen Moment zu finden. "Es war ein Abend, an dem ich nach vielen schlaflosen Nächten den Schlaf geopfert habe. […] Aber ich dachte mir: 'Hey, wir müssen uns einen Film ansehen'", erzählte Penn und fügte hinzu: "Wir haben nicht viel geredet […] aber ich wusste einfach, dass es wichtig war."

Doch nun muss sich der zweifache Vater erst mal seiner Schauspielkarriere widmen. Netflix veröffentlichte in den vergangenen Tagen die Nachricht, dass die Dreharbeiten für die fünfte Staffel von "You" begonnen haben. Penn spielt den Hauptdarsteller Joe Goldberg, der neben seinem Beruf als Buchladenmanager zum Serienmörder wird. In der vergangenen Staffel lebt er unter dem Pseudonym Jonathan Moore als Professor in England und freundet sich mit einer Gruppe der Londoner Elite an. Am Ende der Staffel sieht man ihn wieder in New York, genau dort, wo alles begann. Wie die Geschichte in der fünften Staffel weitergehen wird und wann diese erscheint, bleibt noch offen.

Getty Images Penn Badgley im Januar 2020

Netflix Penn Badgley und Charlotte Ritchie in "You"

