Penn Badgley sollte Jesse Pinkman in "Breaking Bad" spielen!

Penn Badgley (36) treibt derzeit als Joe Goldberg in der Serie You sein Unwesen auf Netflix. Der Schauspieler ist jedoch auch für seine Rolle als Dan Humphrey in dem Teen-Drama Gossip Girl und für den Film "Schatten der Leidenschaft" bekannt. Der US-Amerikaner hätte jedoch beinahe noch eine weitere begehrte Hollywoodrolle an Land gezogen. Penn war nämlich im Rennen für die Kultrolle von Jesse Pinkman in Breaking Bad!

In einem Interview mit Buzzfeed spricht der 36-Jährige über die Rolle in "Breaking Bad", die ihm direkt vor der Nase weggeschnappt worden sei. "Es hat sich zwischen mir und Aaron Paul (43) entschieden", erzählt er. Das Skript des Dramas sei das Beste gewesen, welches er zu diesem Zeitpunkt in seiner Laufbahn als Schauspieler gelesen habe. Letztendlich ging die begehrte Rolle jedoch an Aaron.

Auch der "Welcome Home"-Star erinnerte sich vor drei Jahren bereits an den Castingprozess. Zu dem Zeitpunkt habe er jedoch geglaubt, dass Penn den Part als Jesse bekommen würde! "Als er reinkam, habe ich gedacht: 'Oh mein Gott, der Typ sieht aus wie ein Meth-Abhängiger'", entsann er sich gegenüber Entertainment Weekly. Das meine er jedoch auf eine gute Weise, denn so sehr sei sein Konkurrent in der Rolle gewesen.

ActionPress Bryan Cranston und Aaron Paul in "Breaking Bad"

Getty Images Schauspieler Penn Badgley, 2014

Getty Images Aaron Paul bei der Premiere von "Truth Be Told"

