Penn Badgleys Joe aus "You" wäre wohl kein Taylor-Swift-Fan

Penn Badgley (36) feierte im vergangenen Oktober sein TikTok-Debüt! In einem lustigen Video öffnete der Gossip Girl-Darsteller seinem mörderischen Seriencharakter Joe Goldberg die Tür. In einem Dialog mit seinem Alter Ego lippensynchronisiert er eine Songzeile aus Taylor Swifts (33) "Anti-Hero". Sein Beitrag erfreute sich großer Beliebtheit und ging binnen einer Stunde viral. Jetzt wurde Penn gefragt, ob Joe Goldberg wohl ein Fan von Taylor wäre?

"Ich denke, er würde sie wohl leider verachten", meint der 36-Jährige im Variety-Interview. Auf die Frage, warum er das denke, mutmaßt er: "Weil sie erfolgreich und blond ist, vielleicht? Ich weiß es nicht, aber ich denke, er würde es tun." Der "Love Story"-Interpretin dürfte das Video von Penn jedenfalls gefallen haben – sie tauchte sogar in seinen Kommentaren auf und schrieb: "OMG" und fügte ein strahlendes Emoji mit Sternchen-Augen hinzu.

Fans von "You" dürfen übrigens auf eine Fortsetzung hoffen: "Wir haben eine Idee von der fünften Staffel, von der wir begeistert sind", hatte Sera Gamble, die Showrunnerin der Serie, in dem Podcast von The Hollywood Reporter verraten. Es sei auch nie der Plan gewesen, die Serie nach der aktuellen Staffel abzusetzen. Einen Teaser von der nächsten Staffel soll es am Ende von Folge zehn der aktuellen geben.

