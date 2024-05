Zögert Jenna Dewan den Prozess mit Channing Tatum hinaus?

Channing Tatum (44) und Jenna Dewan (43) sind seit sechs Jahren geschieden. Vor Gericht sind jedoch noch viele Fragen ungelöst. Laut Gerichtsdokumenten, die Daily Mail vorliegen, reichte seine Ex-Frau erst kürzlich einen Antrag ein: Dort beschuldigt sie den Stripper damit, dass er einen Teil seines Vermögens vor ihr versteckt haben soll und fordert, dass seine Einnahmen geteilt und diese in einem eigenen Prozess verhandelt werden sollen. Vor Gericht wehrt Channing sich jedoch gegen die Anschuldigungen: "Ich war immer damit einverstanden, dass sie ein Interesse an dem geistigen Eigentum von Magic Mike und den damit verbundenen Unternehmen hat. Ich habe ihr nie einen Anteil am gemeinsamen Vermögen oder Einkommen verweigert."

Channing sei es wichtig, die Scheidung ohne weitere Verzögerung abzuschließen. Laut ihm wende Jenna Verzögerungstaktiken an, um die Lösung ihrer finanziellen Angelegenheit hinauszuzögern und von ihm einen Gewinn zu fordern: "Ihre Behauptungen, ich hätte mich mit Dritten abgesprochen, sind völlig falsch. Sie hatte während unserer Ehe und seit der Trennung uneingeschränkten Zugang zu allen unseren Finanzunterlagen für alle Aktivitäten." Der Schauspieler habe laut TMZ schon viel versucht, die Streitigkeiten zu beenden. Seine Ex-Frau soll jedoch alles ignoriert oder abgelehnt haben.

Channing und Jenna hatten sich 2006 beim Dreh zum Film "Step Up" kennengelernt. Drei Jahre später heirateten sie und bekamen 2013 ihre gemeinsame Tochter Everly. Inzwischen haben beide das gemeinsame Sorgerecht für die Zehnjährige. Laut einem Insider soll der Gerichtsstreit das Ex-Paar jedoch nicht davon abhalten, immer noch miteinander auszukommen: "Sie haben sich zusammengerauft und obwohl die verbleibenden Geldprobleme frustrierend sind, hassen sie sich nicht."

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan in Beverly Hills, 2015

Facebook / Channing Tatum Channing Tatum und Jenna Dewan mit ihrer Tochter Everly, 2013

