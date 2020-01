Bastian Yotta (43) rechnet mit dem Dschungelcamp ab! Während aktuell elf verbliebene Promis ihre Zeit am RTL-Lagerfeuer verbringen, resümiert der Ex-Camper seinen eigenen Aufenthalt in der Show. Nachdem er dort im vergangenen Jahr neben seinem inspirierenden "Miracle Morning" vor allem durch Beef mit Kontrahent Chris Töpperwien (45) aufgefallen war, ist sich Bastian heute sicher: Er habe in das Drehbuch des Senders passen müssen.

"RTL schreibt für sich selbst ein Drehbuch", merkt er in einem YouTube-Video an und erklärt, wie sein eigenes Script damals ausgesehen hatte: "Großkotz Yotta aus den USA, der nur den Mund aufreißt und nichts liefert." Danach hätte der Sender fieberhaft versucht, aus 24 Stunden Aufnahmezeit, die Puzzleteile herauszusuchen, die in dieses Bild passen. Um ihn in dieses Licht zu rücken, sei sogar eine Dschungelprüfung gefaket worden.

"Wenn ich hier so ankomme mit meinen Muskeln und ständig 'Strong, healty und full of energy' sage, dann wäre es ja nicht unterhaltsam, wenn dieser Yotta noch performt und eins nach dem anderen gewinnt", ärgert er sich. Bei einer Ekel-Prüfung, zu der er mit Gisele Oppermann (32) angetreten war, habe er gar keine Möglichkeit gehabt, die Sterne überhaupt zu erreichen. Weil seine Hand in einem zu engen Loch gesteckt hatte und er sie deshalb nicht bewegen konnte, sei er damals chancenlos gewesen.

TVNOW Bastian Yotta und Chris Töpperwien im Dschungelcamp 2019

Anzeige

Instagram / yotta_life Reality-Star Bastian Yotta

Anzeige

MG RTL D Gisele Oppermann und Bastian Yotta bei der Dschungelprüfung "Spülhölle"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de