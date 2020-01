Gil Ofarim (37) kehrt zurück ins Studio – diesmal allerdings nicht wegen seiner eigenen Musik! Seine Karriere begann 1997, als er in einer Bravo-Foto-Love-Story einen Musiker darstellte. Aus diesem Engagement entwickelte sich seine heutige Gesangskarriere. Parallel zu seinen musikalischen Erfolgen bewies er auch immer wieder sein Talent als Schauspieler und Synchronsprecher. Nun darf Gil sich in einem weiteren Berufsbild erproben, das bei seiner Laufbahn auch durchaus stimmig erscheint: Er wird jetzt Radiomoderator – und bekommt sogar seine ganz eigene Show!

"Ein Traum wird wahr!", jubelte der 37-Jährige unter seinem Beitrag auf Instagram und fuhr dann fort: "Als Kind habe ich bestimmt weit über 100 Tapes mit meiner imaginären eigenen Radioshow bespielt und besprochen." Nun kann er mit seinem Kindheitstraum sogar Geld verdienen. Ab Sonntag wird der ehemalige Let's Dance-Gewinner im zweiwöchigen Rhythmus von 10 bis 12 Uhr beim Digital-Radiosender Rock Antenne seine eigene Show moderieren, die unter dem Namen "Chilling in the Name" laufen wird. Dabei wird er nicht nur die angesagtesten Hits der Neuzeit spielen, sondern auch spannende Backstage-Einblicke in sein Leben als Musiker geben.

Zuletzt wirkte Gil bei The Masked Singer mit. Als Grashüpfer verkleidet sang er sich bei der Rateshow bis ins große Finale. Am Ende reichte es allerdings nur für den zweiten Platz.

ActionPress Gil Ofarim beim 24. RTL-Spendenmarathon

Bieber, Tamara / Actionpress Gil Ofarim beim Presseball Berlin 2019

ActionPress Gil Ofarim als Grashüpfer im Finale von "The Masked Singer"

