Liz Kaeber (27) zeigt, was sie zu bieten hat! Die Influencerin unterhält im Netz knapp 800.000 Follower mit ihren täglichen Posts. Nicht selten setzt die Bachelor-Bekanntheit dabei auf das Motto: Weniger ist mehr – denn ihre heißen Kurven stellt sie äußerst gerne zur Schau. Und wer durch das Profil der blonden Schönheit scrollt, findet Bikini-Bilder en masse. Allerdings toppte sie das jetzt, indem sie sich zum ersten Mal in heißer Unterwäsche präsentierte!

In ihrer Instagram-Story stellte sie ihren Followern eine neue Unterwäschemarke vor – von der Firma The Girl Who bekam der Netz-Star nämlich ein Päckchen mit Dessous geschickt. "Wenn die nicht all zu knapp sind, ziehe ich die gleich mal für euch an", kündigte die 27-Jährige an. In ihrer nächsten Story saß sie bereits in einem schwarzen und knappen Spitzeneinteiler auf ihrem Bett. Der Body hatte einen sehr hohen Beinausschnitt und bedeckte wirklich nur das Allernötigste. Dazu waren noch größere Cut-outs an der Taille und ein weiter Ausschnitt zu erkennen.

Und mit ihrem neuesten Post knüpfte die jüngere Schwester von Christin Kaeber an der heißen Unterwäsche-Show vom vorherigen Tag an. Im gelben Bikini posierte sie vor einem Kaktus und setzte damit ihre Hammer-Figur gekonnt in Szene. "Du findest mich dort, wo die Sonne ist", schrieb die Berlinerin zu ihrem Foto. Ihre Fans feiern ihre Freizügigkeit: "Wie kann man nur so schön sein", schwärmte eine Nutzerin und versah ihren Kommentar mit mehreren Herzen.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Januar 2020

Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de