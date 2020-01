Typverwandlung bei Christine Neubauer (57)! Die Schauspielerin überraschte im Sommer vergangenen Jahres mit einer ganz neuen Frisur: "Die Landärztin"-Darstellerin färbte sich ihre Mähne blond. Für viele Fans ein ungewohnter Anblick – etliche Jahre kannten sie die heute 57-Jährige nur mit dunkelbraunem Haupt. Anfang 2020 kehrte Christine schließlich zu ihrer ursprünglichen Haarfarbe zurück. Mit dem alten Braunton und einem besonderen Styling bezauberte sie aktuell auf der Berlin Fashion Week!

Am Montag schwebte die Beauty in einem auffallenden Animal-Print-Kleid über den roten Teppich der Bunte New Faces Night. Doch nicht nur ihr Outfit war ein Hingucker: Christine strahlte mit einer engelsgleichen Lockenpracht auf dem Event und rundete so ihren wilden Look perfekt ab! Während die Schauspielerin früher stets auf glatte Haare gesetzt hatte, sind die Locken wohl zu ihrem Lieblings-Look auf roten Teppichen geworden. Promiflash traf die Hörspielsprecherin unter anderem auch schon im Sommer 2019 mit der coolen Frise.

Auf der Berlin Fashion Week verriet Christine Promiflash, dass sie sich mit ihren neuen Haaren so richtig wohl fühle: "Das ist jetzt so wieder zu mir zurück die Haarfarbe. Sie kommt an das Rehbraun meiner Naturfarbe hin und ich bin sehr glücklich", erzählte sie.

Wenzel, Georg / ActionPress Christine Neubauer, Schauspielerin

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Christine Neubauer im Sommer 2019

United Archives GmbH / ActionPress Christine Neubauer in jungen Jahren

