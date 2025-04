Zurück bei "Let's Dance": Das sagt Christine Neubauer dazu

Christine Neubauer (62) ist zurück auf dem Parkett von Let's Dance! Nach ihrem überraschenden Ausscheiden in der siebten Show war die Schauspielerin am Boden zerstört – jetzt hat das Schicksal eine unerwartete Wendung genommen, denn durch den verletzungsbedingten Ausstieg von Simone Thomalla (60) darf Christine erneut antreten. "Das ist für mich ein unfassbares, unglaubliches Geschenk. Ich bin so glücklich", schwärmte sie in der RTL-Sendung "Punkt 12". Trotz ihres Comebacks denkt Christine an ihre Kollegin Simone und wünscht ihr rasche Genesung: "Auf der anderen Seite wünsche ich natürlich Simone, die wegen ihres Knies aufhören musste, gute Besserung. Gesundheit geht vor."

Simone selbst meldete sich auch zu ihrem Aus zu Wort. In einem Interview mit dem Sender erklärte sie, wie schwer die Entscheidung gefallen sei, die Tanzshow zu verlassen. Ihr Knie ließ fast keine Bewegungen mehr zu – trotz einer Pause von einer Woche blieb die erhoffte Verbesserung aus. Ärzte diagnostizierten einen Knorpelschaden, der eine weitere Teilnahme unmöglich machte. "Leider hat auch die Woche Pause keinerlei Besserung gebracht, sodass ich jetzt auf den Rat meiner Ärzte hören musste!", gibt sich die Schauspielerin nun geschlagen. Weiterhin richtete Simone liebevolle Worte an die verbliebenen Teilnehmer: "Ich wünsche all meinen Mitstreitern eine tolle weitere Zeit und gönne es jedem Einzelnen, der viel Kraft und Liebe ins Tanzen investiert hat, weiterzukommen und sich den Pokal zu holen.

In der achten Liveshow von "Let's Dance" erwartet die Zuschauer neben dem unerwarteten Comeback von Christine noch eine weitere Überraschung: Der alljährliche Partnertausch steht bevor. Dieses Mal jedoch mit einer Neuerung, die für zusätzlichen Nervenkitzel sorgt. Die Promis müssen nicht nur mit ihren vertrauten Tanzpartnern glänzen, sondern auch einen zweiten Einzeltanz mit einem bereits ausgeschiedenen Profi aufs Parkett zaubern. Für Christine bedeutet dies eine weitere spannende Herausforderung, denn sie darf mit niemand Geringerem als dem charismatischen Massimo Sinató (44) antreten.

RTL / Stefan Gregorowius Simone Thomalla in der siebten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

RTL / Stefan Gregorowius Christine Neubauer und Valentin Lusin in der siebten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

