Christine Neubauer ertanzt Höchstpunktzahl bei "Let's Dance"

Christine Neubauer (62) hat bei Show fünf der aktuellen Staffel von Let's Dance für ein Highlight gesorgt: Mit einem emotionalen Contemporary zu "Send In The Clowns" aus dem Musical "A Little Night Music" begeisterte die Schauspielerin Jury und Publikum gleichermaßen. Die Performance brachte ihr nicht nur 29 Punkte, sondern auch die bisherige Höchstbewertung der Staffel – eine wahre Rekordleistung. Besonders der sonst so kritische Joachim Llambi (60) zeigte sich beeindruckt und sprach von einer "hervorragenden" Darbietung, die ihm Gänsehaut bescherte.

Das Stück hat für Christine eine ganz persönliche Bedeutung, wie sie vor ihrer Performance offenbarte. Der Song spiegele ein Gefühl wider, das sie nur zu gut kenne: die Einsamkeit nach dem Applaus, wenn der Vorhang fällt. "Man kann sich gar nicht vorstellen, wie allein man sein kann", erklärte sie unter Tränen vor der Jury. Diese Offenheit, verbunden mit ihrem schauspielerischen Talent, berührte vor allem Motsi Mabuse (43) und Jorge González (57). "Man hat die Gefühle einfach gespürt", beschrieb Jorge die Wirkung des Tanzes. Auch tänzerisch lobten die Juroren ihre Leistung: präzise Schritte, Spannung und eine ausdrucksstarke Choreografie trafen auf durchweg positives Feedback.

Christine ist auf der "Let's Dance"-Bühne keine Unerfahrene. Bereits 2017 begeisterte sie in der Show Dance Dance Dance, damals jedoch unter gänzlich anderen Vorzeichen, denn im selben Jahr wurde bei ihr die entzündlich-rheumatische Erkrankung Morbus Bechterew diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine Erbkrankheit. "Ich hatte gehofft, dass die Krankheit bei mir nicht ausbricht. Leider ist die Krankheit aber bei mir schon relativ fortgeschritten", erläuterte sie gegenüber Bunte. Die TV-Bekanntheit lässt sich davon jedoch nicht stoppen, wie sie bei "Let's Dance" nun erneut souverän unter Beweis stellt.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die Jury von "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Getty Images Christine Neubauer bei "Dance Dance Dance"

Anzeige Anzeige